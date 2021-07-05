"Славута" сбила и трижды переехала женщину: за рулем был бывший потерпевшей

В Днепре водитель "Славуты" трижды переехал женщину и скрылся. Женщина в тяжелом состоянии. Фото: dp.informator.ua

За рулем "Славуты", которая на окраине Днепра сбила, тянула 20 м и трижды переехала женщину, был бывший сожитель потерпевшей.

Таким образом мужчина якобы решил отомстить женщине за недавний разрыв отношений.

Пострадавшую без сознания в тяжелом состоянии забрала "скорая". Ее уже дважды прооперировали. От прогнозов медики воздерживаются, говорится в ТСН.

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"Ушиб головного мозга тяжелой степени, есть перелом плечевой кости, разрыв печени. Состояние ее тяжелое, она на искусственной вентиляции легких. Угроза жизни сохраняется", - говорит заместитель медицинского директора по хирургической помощи областной больницы им. Ильи Мечникова Юрий Скребец.

Машину, которая сбила женщину, нашли в двух кварталах от места ДТП. На капоте была вмятина от удара, а на колесе - кровь.

Авария произошла 5 июля в районе дома №122 на ул. Вологодской в ​​Днепре. Водитель "Славуты" сбил женщину, которая переходила дорогу. После чего мужчина протянул пострадавшую 20 м, трижды переехал и скрылся с места ДТП. "Славуту" правоохранители впоследствии нашли на ул. Сакко, но за рулем уже был другой мужчина. На месте работал следователь. Устанавливают подробности произошедшего.