Скрылся пешком: показали фото с места гибели беременной

Водитель Opel Vivaro, который в Березни в Черниговской области сбил велосипедисток, местный житель. Ему 40 лет.

Мужчину объявили в розыск, сообщили в отделе коммуникации областной полиции и обнародовали фото с места аварии.

Фото: facebook.com/policechernigivshchini

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пьяный водитель сбил патрульную и скрылся

"В результате столкновения 31-летняя беременная женщина погибла на месте происшествия. Вторая местная жительница получила телесные повреждения. После оказания медицинской помощи пострадавшая отказалась от госпитализации. После совершения ДТП водитель с места происшествия скрылся, оставив автомобиль. Сейчас полиция устанавливает его местонахождение", - сказано в сообщении.

Открыто уголовное производство. Водителю грозит до 8 лет тюрьмы. Следователи просят свидетелей аварии сообщить на линию 102.

Авария в поселке марта на Черниговщине произошла 28 января около 19.20. Водитель сбил велосипедисток и скрылся с места аварии. 31-летняя беременная погибла на месте. Другая покалечилась.