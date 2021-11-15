Скотч на рот и руки-ноги: 4-летнюю воспитанницу детсада связали, чтобы не плакала

На Полтавщине в детском саду издевались над 4-летней девочкой. Фото: pixabay.com

В Диканской общине в Полтавской области воспитатели в детсаду связали 4-летнюю девочку и заклеили ей рот скотчем.

Так пытались утихомирить девочку, потому что она плакала во время тихого часа. Об этом в Facebook сообщил голова Полтавского областного совета Александр Беленький.

"Ужасное событие, от которого становится жутко. ​​Во время тихого часа 4-летней девочке, чтобы она не плакала, воспитатели скотчем замотали руки и ноги, а потом еще и заклеили рот", – написал он.

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Чиновник обратился к руководству областной полиции по поводу проверки фактов и обстоятельств этого чрезвычайного происшествия.

"Я не указываю название населенного пункта, ни фамилии работников и, конечно, ребенка. Все обстоятельства должны быть выяснены и подтверждены, или опровергнуты", - отметил Беленький.

Он добавил, что обнародовал эту информацию, поскольку не хочет, чтобы история замалчивалась, как это происходило неоднократно в других случаях.

Полиция принялась за проверку. Результаты сообщат позже.

В Киеве в детском саду №165 на Троещине воспитатели издевались над 4-летним мальчиком, потому что он ходил в туалет стоя. Так привык делать это дома. 4-летнего Владислава сажали в середине группы на стул, и пока воспитатели "вызвали полицию", другие дети должны были смеяться над ребенком.