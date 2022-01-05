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среда, 05 января 2022 12:06

"Скорая" попала в смертельное ДТП
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На Харьковщине Skoda Octavia выехала на полосу встречного движения и влетела в скорую. Водитель легковушки погиб
Фото: hk.npu.gov.ua
На Харьковщине Skoda Octavia выехала на полосу встречного движения и влетела в скорую. Водитель легковушки погиб
На Харьковщине Skoda Octavia выехала на полосу встречного движения и влетела в скорую. Водитель легковушки погиб
На Харьковщине Skoda Octavia выехала на полосу встречного движения и влетела в скорую. Водитель легковушки погиб

Вблизи поселка Коротич Харьковской области Skoda Octavia выехала на полосу встречного движения и влетела в "скорую". Водитель легковушки погиб.

Авария произошла 4 января в 22:00 на 461 км автодороги Киев-Харьков-Должанский, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"От полученных травм 44-летний водитель Skoda Octavia умер по дороге в больницу. Также пострадала 49-летняя младшая медицинская сестра", - рассказали в полиции.

Были ли в "скорой" пациенты на момент столкновения – не сообщается.

Следователи открыли уголовное производство. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

В селе Циркуны в Харьковской области под колесами авто скорой помощи Renault погибла 43-летняя женщина-пешеход.

"Скорая" ехала с включенными проблесковыми маячками в направлении села Липцы. Женщина перебегала проезжую часть не на пешеходном переходе.

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Дата
05
января

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