"Скорая" попала в смертельное ДТП

Фото: hk.npu.gov.ua

Вблизи поселка Коротич Харьковской области Skoda Octavia выехала на полосу встречного движения и влетела в "скорую". Водитель легковушки погиб.

Авария произошла 4 января в 22:00 на 461 км автодороги Киев-Харьков-Должанский, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ДТП с опрокидыванием "скорой": стали известны подробности

"От полученных травм 44-летний водитель Skoda Octavia умер по дороге в больницу. Также пострадала 49-летняя младшая медицинская сестра", - рассказали в полиции.

Были ли в "скорой" пациенты на момент столкновения – не сообщается.

Следователи открыли уголовное производство. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

В селе Циркуны в Харьковской области под колесами авто скорой помощи Renault погибла 43-летняя женщина-пешеход. "Скорая" ехала с включенными проблесковыми маячками в направлении села Липцы. Женщина перебегала проезжую часть не на пешеходном переходе.