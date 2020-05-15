 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский считает себя дрессировщиком. Но может оказаться в одной клетке с олигархами
Зеленский считает себя дрессировщиком. Но может оказаться в одной клетке с олигархами
Просмотров: 243
Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации
Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации
Просмотров: 270
Для чего Зеленскому Саакашвили
Для чего Зеленскому Саакашвили
Просмотров: 1917
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
Просмотров: 1260
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Просмотров: 882
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Просмотров: 144
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Просмотров: 1557
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Просмотров: 1026
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 2142
Как изменятся цены на АЗС в мае
Как изменятся цены на АЗС в мае
Просмотров: 5859
Фото
Все фото
5
6
3
3
3
&quot;Скорая&quot; от столкновения с другим авто перевернулась на крышу
"Скорая" от столкновения с другим авто перевернулась на крышу
Нашли тело 11-летнего мальчика
Нашли тело 11-летнего мальчика
15 авто столкнулись под Киевом
15 авто столкнулись под Киевом
Школьник прыгнул с моста в воду и не выплыл
Школьник прыгнул с моста в воду и не выплыл
Задержали чиновника, который за взятку хотел разрешить продажу антисептиков
Задержали чиновника, который за взятку хотел разрешить продажу антисептиков
Видео
Все видео
В Раде задымилась система голосования
В Раде задымилась система голосования
Били и поставили на колени: подростки устроили расправу над подругой (18+)
Били и поставили на колени: подростки устроили расправу над подругой (18+)
Напал на ступеньках и затащил в кусты: что известно о насильнике 15-летней девушки
Напал на ступеньках и затащил в кусты: что известно о насильнике 15-летней девушки
Мужчина убил ножом охранника и попытался покончить с собой
Мужчина убил ножом охранника и попытался покончить с собой
Пьяный водитель устроил масштабную погоню и сбил полицейского
Пьяный водитель устроил масштабную погоню и сбил полицейского
Интервью
1/5
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 2142
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
1 Просмотров: 3294
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 774
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 4140
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1935
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 мая 2020
Просмотров: 396
Карасі на ріллі
У мене є двоє братів, з якими ми колись жили в межах прямої видимості: хата їхніх батьків стояла скраю над шляхом, не дуже далеко од нашої, й коли ...
пятница, 15 мая 2020 15:21

"Скорая" от столкновения с другим авто перевернулась на крышу
5

  Комментировать

В Ивано-Франковске в результате удара с Volkswagen перевернулась машина скорой помощи
Фото: t.me/chatif112
В Ивано-Франковске в результате удара с Volkswagen перевернулась машина скорой помощи
В Ивано-Франковске в результате удара с Volkswagen перевернулась машина скорой помощи
В Ивано-Франковске в результате удара с Volkswagen перевернулась машина скорой помощи
В Ивано-Франковске в результате удара с Volkswagen перевернулась машина скорой помощи

В Ивано-Франковске вследствие столкновения с Volkswagen перевернулась машина скорой помощи.

Авария произошла 15 мая, около 13 часов, на пересечении улиц Коновальца–Сахарова, пишет "Галка".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Скорая" с пациентом попала в ДТП: много погибших и искалеченных

Предварительно, авто медиков ехало со включенными проблесковыми маячками и звуковой сиреной в сторону аэропорта. На регулируемом светофором перекрестке, рассказал водитель "скорой", он выехал на красный свет - ближайшие машины с обеих сторон остановились. В момент, когда "скорая" была на перекрестке, в нее со стороны "Олимпа" въехал Volkswagen службы доставки местного ресторана.

От удара машина скорой помощи перевернулась на крышу. Известно, что есть травмированные - по словам очевидцев, медики везли в больницу больного ребенка и его мать.

В патрульной полиции сообщили, что, по предварительной информации, не предоставил преимущества в движении медикам 31-летний водитель Volkswagen. Травмы получили трое пассажиров "скорой".

На Немировском шоссе в Виннице произошла авария с участием "скорой". Автомобиль медиков, перевозивший из Гайсина в областной центр больного, врезался в микроавтобус, который пересек ему дорогу. После столкновения "скорая" несколько раз перевернулась и приземлилась на крышу легковушки, ехавшей во встречном направлении.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Скорая" от столкновения с другим авто перевернулась на крышу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
мая

30 лет назад начала работать Верховная Рада

Начали закрывать церкви

Соблазнительная одежда будущего: в первый день раскупили 5 млн пар нейлоновых чулок

Быстро, но дорого: начала работать авиапочта

Разгадали секрет движения планет

"Портрет доктора Гаше" Ван Гога продали за $82,5 млн

Актриса "Бриллиантовой руки" пообещала в 80 лет обольщать мини-юбкой

На королевской свадьбе погибли 139 человек

Самое читаемое
В Полтаве провели в последний путь военнослужащую Ольгу Никишину
В Полтаве провели в последний путь военнослужащую Ольгу Никишину
26
 Просмотров: 18720
&quot;Путинский мир&quot;: в сети показали фото оккупированного Луганска
"Путинский мир": в сети показали фото оккупированного Луганска
16
 Просмотров: 17253
Какие украинские слова метко заменяют &quot;блин&quot;, &quot;типа&quot; и &quot;вообще&quot;
Какие украинские слова метко заменяют "блин", "типа" и "вообще" Просмотров: 15075
Модель показала пышную грудь сквозь прозрачное кружево
Модель показала пышную грудь сквозь прозрачное кружево
6
 Просмотров: 8631
Российские войска оставили украинский город
Российские войска оставили украинский город
 Просмотров: 4374
Происшествия
На фронте усилились вражеские обстрелы, есть раненые
На фронте усилились вражеские обстрелы, есть раненые Просмотров: 27
Российские оккупанты показали украинского заложника
Российские оккупанты показали украинского заложника Просмотров: 207
Нашли тело 11-летнего мальчика
Нашли тело 11-летнего мальчика
6
 Просмотров: 1080
Военный порезал сослуживца и полицейского
Военный порезал сослуживца и полицейского Просмотров: 153
У боевиков взорвались боеприпасы: есть погибшие, травмированы гражданские
У боевиков взорвались боеприпасы: есть погибшие, травмированы гражданские Просмотров: 306
Больше всего комментируют
5
Рябошапка рассказал, как объяснял Зеленскому, что дела против Порошенко неперспективные
4
Зеленский продлил запрет российских соцсетей
1
Сегодня будет еще одно внеочередное заседание - Рада готовит санкции для россиян
1
Самый молодой миллиардер планеты потерял $17 млрд
1
Меркель продолжит улучшать отношения с РФ несмотря на атаки хакеров
Голосов: 139
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua