"Скорая" от столкновения с другим авто перевернулась на крышу

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В Ивано-Франковске вследствие столкновения с Volkswagen перевернулась машина скорой помощи.

Авария произошла 15 мая, около 13 часов, на пересечении улиц Коновальца–Сахарова, пишет "Галка".

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Предварительно, авто медиков ехало со включенными проблесковыми маячками и звуковой сиреной в сторону аэропорта. На регулируемом светофором перекрестке, рассказал водитель "скорой", он выехал на красный свет - ближайшие машины с обеих сторон остановились. В момент, когда "скорая" была на перекрестке, в нее со стороны "Олимпа" въехал Volkswagen службы доставки местного ресторана.

От удара машина скорой помощи перевернулась на крышу. Известно, что есть травмированные - по словам очевидцев, медики везли в больницу больного ребенка и его мать.

В патрульной полиции сообщили, что, по предварительной информации, не предоставил преимущества в движении медикам 31-летний водитель Volkswagen. Травмы получили трое пассажиров "скорой".

На Немировском шоссе в Виннице произошла авария с участием "скорой". Автомобиль медиков, перевозивший из Гайсина в областной центр больного, врезался в микроавтобус, который пересек ему дорогу. После столкновения "скорая" несколько раз перевернулась и приземлилась на крышу легковушки, ехавшей во встречном направлении.