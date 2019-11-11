Школьный автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

После ДТП детей забрали в больницу для осмотра. Фото: www.unn.com.ua

Возле села Подберезцы Пустомытовского района на Львовщине на трассе "Львов-Тернополь" в ДТП попал школьный автобус и автомобиль Opel.

После аварии госпитализировали 10 детей, сообщили в отделе коммуникации ГУНП во Львовской области.

Автомобилем Opel управлял 25-летний житель Пустомытовского района, а автобусом "Школярик" 59-летний местный житель.

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В больнице оказался 6-летний мальчик, пассажир автомобиля Opel и девять пассажиров "Школярика" - ученики одной из школ района в возрасте от 7 до 14 лет. Сейчас медики уточняют их диагнозы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП и решают вопрос об открытии уголовного производства.

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