Легковушка врезалась в грузовик - среди погибших ребенок

В Бердичевском районе Житомирской обл. легковушка врезалась в КАМАЗ.
Три человека погибли на месте, сообщили в ГУНП в Житомирской области.
Авария произошла утром 9 ноября в селе Лесная Слободка. На месте происшествия работают следователи, спасатели и медики.
По предварительной информации, водитель автомобиля ЗАЗ не справился с управлением на закругленном участке скользкой дороги, выехал на встречную полосу и столкнулся с КАМАЗ.
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Погиб 41-летний водитель и двое пассажиров легковушки - женщина 1974 г.р. и ребенок 2005 г.р. Пассажирку, 2000 г.р. с травмами доставили в районную больницу.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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