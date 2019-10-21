Школьного педофила уже арестовали

Педофила успела снять одна из камер. Фото: Facebook

В Киеве на днях педофил напал на ребенка в туалете одной из школ. В настоящее время полиция нашла и задержала подозреваемого в этом деле человека. Его лицо запечатлила одна из камер видеонаблюдения в школе.

Открыли уголовное производство по части 2 статьи 156 УК о развращении несовершеннолетних, написали в УНН.

Инцидент произошел в 123 столичной гимназии. 18 октября неизвестный мужчина проник в школьную уборную и начал приставать к первоклассника. Ребенок ударил нападающего по рукам и убежала. Однако сам человек тоже успел скрыться.

По словам сестры ученика, на которого напали, Анастасии Григорук директор гимназии Владимир Конончук не предоставил этой ситуации должного внимания.

"Сегодня директор школы, учителя и все-все-все, мало того, что не признались родителям в произошедшем, так еще и сказали "не фантазировать, не сгущать краски и не придавать это огласке", - написала Анастасия в Facebook.

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В Киевской области задержали опасного педофила. Мужчина годами скрывался от правоохранителей под чужими именами. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.