Годами скрывался под чужими именами: задержали опасного педофила

Под Киевом задержали педофила, который годами скрывался от правоохранителей. Фото: Нацполиция

В Киевской области задержали опасного педофила.

Мужчина годами скрывался от правоохранителей под чужими именами. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Злоумышленник работал тренером в футбольной секции в общеобразовательной столичной школе. В конце декабря 2015 году он вместе со своей командой несовершеннолетних воспитанников поехал на соревнования во Львов. По словам пострадавшего мальчика, мужчина в гостиничном номере развращал его, обнажая свои половые органы. Свидетелем этого события стал еще один подросток, который в тот момент также находился в комнате ", - рассказали правоохранители.

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Как отмечается, в течении последних нескольких лет злоумышленник жил под чужим именем и фамилией, постоянно меняя адреса проживания. Задержать мужчину удалось в четверг, 26 сентября, под Киевом.

В Каменском на Днепропетровщине 53-летний мужчина заманил в квартиру 12-летнюю девочку и развращал ее. Мать школьницы обратилась в полицию, злоумышленнику грозит 8 лет лишения свободы.