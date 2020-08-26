На Полтавщине двух школьников подозревают в изнасиловании 4-летней девочки. Фото: korupciya.com

В Новосанжарском районе Полтавской области женщина заявила о том, что 2 малолетних ребят изнасиловали ее 4-летнюю дочь.

Подозреваемые - из семьи знакомых из этого же села, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Следователи открыли уголовное производство и назначили ряд экспертиз", - сказано в сообщении.

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Подозреваемым - 11 и 12 лет. По словам матери, преступление произошло 10 августа. Она узнала об этом недавно, пишет OBOZREVATEL.

Устанавливаются обстоятельства происшествия.

В селе в Волочийском районе Хмельницкой области задержали 20-летнего мужчину, который пытался изнасиловать 7-летнюю девочку. Злоумышленник является дальним родственником потерпевшей. Помешал ему старший брат ребенка, который позвал на помощь.