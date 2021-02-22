Школьников на льдине унесло от берега: момент попал на видео

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В Херсоне школьников на льдине унесло от берега.

Дети бегали льдом вдоль берега, но вдруг льдина откололась. Тогда их понесло по течению, пишет tsn.ua. Школьников увидел местный житель, лодка которого был пришвартована неподалеку.

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Спасательная операция завершилась успешно. Детей доставили к берегу. Они поблагодарили и побежали домой. Все сняла жена спасителя. Женщина разместила кадры в соцсети и призвала родителей следить за детьми.

В Первомайске Николаевской области ученик пятого класса Максим Мотуз спас первоклассника, который провалился под лед. Парень возвращался домой после уроков и услышал, что кто-то зовет на помощь. В воде был его младший товарищ.