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пятница, 19 февраля 2021 22:50

Пятиклассник спас провалившегося под лед товарища

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Пятиклассник спас провалившегося под лед товарища
В Первомайске пятиклассник спас первоклассника, который провалился под лед. Фото: pervomaisk.mk.ua

В Первомайске Николаевской области ученик пятого класса Максим Мотуз спас первоклассника, который провалился под лед.

Мальчик возвращался домой после уроков и услышал крики о помощи. Максим побежал на берег и увидел в воде младшего товарища. Об этом сообщается на сайте Первомайской городской территориальной общины.

"Пятиклассник не растерялся, схватил ветку дерева, лежащую поблизости, и бросился на помощь. Юный спасатель прополз по льду 2,5 метра, подал ветку потерпевшему и помог ему выбраться на берег", - говорится в сообщении.

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Пострадавший оказался учеником первого класса этой же школы. Ему оказали медицинскую и психологическую помощь. Состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

В Русановском канале Киева патрульные полицейские, рискуя собственными жизнями, спасли мужчину, провалившегося под лед.

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