Школьники срезали трубу для кислорода Covid-больным

В Жмеринке Винницкой области подростки срезали и украли трубу из больницы. Она подавала пациентам с Covid-19 кислород к ИВЛ-аппаратам.

Момент кражи медной трубы зафиксировали камеры видеонаблюдения системы "Безопасный город". Несовершеннолетними злоумышленниками оказались двое школьников 13 и 16 лет, рассказал начальник Жмеринского районного отдела полиции Виталий Присяжнюк.

Автор: vn.npu.gov.ua В Винницкой области подростки срезали с больницы трубу, которая подавала пациентам с Covid-19 кислород к ИВЛ-аппаратам

"Во время общения с полицией в присутствии родителей они признались и раскаялись в содеянном. Похищенный металл они продали местному мужчине, а деньги успели потратить на собственные нужды. Школьникам повезло, что в момент снятия медной трубы не было прямой подачи кислорода. В противном случае повреждение трубы спровоцировало бы серьезный взрыв", - говорит Присяжнюк.

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Дело расследуют как кражу. За это грозит до пяти лет тюрьмы. Уголовная ответственность за кражу наступает с 14 лет, поэтому к младшему нарушителю применят меры воспитательного характера.

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