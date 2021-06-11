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пятница, 11 июня 2021 13:10

Школьники срезали трубу для кислорода Covid-больным

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В Жмеринке Винницкой области подростки срезали и украли трубу из больницы. Она подавала пациентам с Covid-19 кислород к ИВЛ-аппаратам.

Момент кражи медной трубы зафиксировали камеры видеонаблюдения системы "Безопасный город". Несовершеннолетними злоумышленниками оказались двое школьников 13 и 16 лет, рассказал начальник Жмеринского районного отдела полиции Виталий Присяжнюк.

Автор: vn.npu.gov.ua
  В Винницкой области подростки срезали с больницы трубу, которая подавала пациентам с Covid-19 кислород к ИВЛ-аппаратам
В Винницкой области подростки срезали с больницы трубу, которая подавала пациентам с Covid-19 кислород к ИВЛ-аппаратам

"Во время общения с полицией в присутствии родителей они признались и раскаялись в содеянном. Похищенный металл они продали местному мужчине, а деньги успели потратить на собственные нужды. Школьникам повезло, что в момент снятия медной трубы не было прямой подачи кислорода. В противном случае повреждение трубы спровоцировало бы серьезный взрыв", - говорит Присяжнюк.

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Дело расследуют как кражу. За это грозит до пяти лет тюрьмы. Уголовная ответственность за кражу наступает с 14 лет, поэтому к младшему нарушителю применят меры воспитательного характера.

На перегоне Подгорцы - Новые Безрадичи неизвестные похитили два магистральных кабеля связи. Из-за этого несколько пассажирских поездов задерживались в пути. О незаконном вмешательстве в работу железнодорожного транспорта Укрзализныця сообщила в полицию.

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Дата
11
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