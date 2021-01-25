Школьник проглотил 25 магнитов

В Черкассах 12-летний мальчик проглотил 25 магнитов. Фото: segodnya.ua

В Черкассах 12-летний мальчик проглотил 25 магнитов.

В областной детской больнице сначала пытались протолкнуть шарики твердой пищей, затем - эндоскопом. Впоследствии мальчика прооперировали, сообщает "Сегодня".

Во время операции выяснилось, что одна часть магнита легла в складку желудка и сомкнулась с противоположной стороны с другой частью магнитов.

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"По словам парня, он хотел сделать себе так называемую эндоскопию. Раскрыл рот, посмотрел, выпустил магниты. Они достигли ротовой полости и наступил акт глотания", - пояснил заведующий хирургическим отделением Анатолий Шкляр.

Сейчас школьник чувствует себя хорошо.

В Харькове 2-летний мальчик проглотил горсть магнитных шариков и попал в реанимацию. Их получали хирурги.