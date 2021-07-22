Школьник открыл стрельбу на детской площадке: есть пострадавшие

В Харькове на детской площадке произошла стрельба. Фото: t.me/kharkiv

В Харькове школьник открыл стрельбу на детской площадке.

В результате несколько детей получили синяки от выстрелов. Об этом сообщает Telegram-канал "Харьков 1654".

Инцидент произошел на улице Асхарова 5.

Пистолет изъяли правоохранители, прибывшие на место происшествия.

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Тип оружия не уточняется, вероятно речь идет о пневматическом пистолете.

В селе Шабо Белгород-Днестровского района мужчина расстрелял из пистолета супругов-предпринимателей, не желая возвращать долг в $7 тыс. Мужчина занимался прокатом водных катамаранов в Затоке. Полицейские проверили его личные и партнерские связи и вышли на след убийцы.