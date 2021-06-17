Школьник, которого на тротуаре сбила алкоголичка, записал обращение

13-летнего Андрея Тарасюка из Винницы, которого три недели назад на тротуаре сбила пьяная водитель, выписали из больницы. Фото: скриншот с видео

13-летнего Андрея Тарасюка из Винницы, которого три недели назад на тротуаре сбила пьяная водитель, выписали из больницы.

Сестра парня Марина Тарасюк говорит, что ее брат неделю был в коме, перенес несколько тяжелых операций. Впереди реабилитация. Семья очень благодарна всем людям за поддержку и материальную помощь.

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Также Марина выложила видео с Андреем. На нем школьник благодарит всех неравнодушных, кто помогал ему с лечением.

"Меня уже выписали из больницы, но меня ждет еще пару операций. Спасибо всем за поддержку", - говорит парень.

24 мая в Виннице 43-летняя Наталья Дзись за рулем внедорожника на большой скорости вылетела на тротуар и налетела на школьника. От удара парня отбросило на арматуру. Женщина едва держалась на ногах. Содержание алкоголя в ее крови в 16 раз превышало допустимый уровень. Андрей с многочисленными переломами и открытой травмой головы неделю находился в коме. Ему сделали сложнейшую нейрохирургическую операцию. Водителя на время следствия суд отпустил под залог в 180 тыс. грн. Известно, что она состоит на учете с диагнозом алкоголизм.