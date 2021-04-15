Школьница в соцсети создала "группу смерти"

Девушка успела привлечь к смертельной игре 28 человек Фото: pixabay.com

В Запорожской области одиннадцатиклассница создала в месcенджере "группу смерти", которая является аналогом "синего кита".

Девушка успела привлечь к смертельной игре 28 человек, сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины.

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"Позиционируя себя куратором, девушка давала подписчикам группы смс-задачи с нестандартного выхода из сложных жизненных ситуаций и подстрекала их наносить себе телесные повреждения или совершать самоубийство различным способом. В ходе проведенного санкционированного обыска по месту жительства несовершеннолетней изъято мобильный телефон, в котором, наряду с другой информации, содержатся фотоизображения посмертных записок с рукописными текстами участников группы ", - говорится в сообщении.

Следствие продолжается.

В Кривом Роге 15-летняя школьница создала "группу смерти" в Telegram. Девушка предлагала участникам группы наносить себе ранения, подтверждая выполненные задания фото.