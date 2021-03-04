Фото: Нацполиция

В Кривом Роге 15-летняя школьница создала "группу смерти" в телеграмм.

Девушка предлагала участникам группы наносить себе ранения, подтверждая выполненные задания фото. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Днепропетровской области.

"Сначала в чате находилось около 500 человек. Когда администратор начала предлагать своим подписчикам наносить себе телесные повреждения, в нем осталось 13 человек. Они присылали фото ранений, после чего получали следующие инструкции. Таких заданий могло быть больше пяти в день", - сказано в сообщении.

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По данному факту следователи начали уголовное производство по ст. 120 Уголовного кодекса Украины (доведение до самоубийства). Полиция обращается к родителям несовершеннолетних с просьбой больше внимания уделять детям, интересоваться их жизнью и рассказывать об опасности в интернете.

Фото: Нацполиция

В Украине более 22 млн пользователей интернета. Вопрос безопасности в сети сейчас очень актуален, особенно для детей. Об угрозах, подстерегающих детей в интернете, и как уберечь детей от буллинга и порносайтов рассказывает практикующий психолог.