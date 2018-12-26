Сколько снега выпало за сутки

За сутки в Украине выпало от 6 до 60 см снега. В большинстве областей продолжает идти снег.

"По состоянию на 7:30 26 декабря значительные осадки в виде снега и сильного ветра 20-25 м/с наблюдаются в Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской областях. Толщина снежного покрова в сутки в указанных областях достигает от 6 до 60 см", - сообщает пресс-служба "Укравтодора".

В Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях ограничили движение транспорта. Проводят работы по расчистке проезжей части дорог и обочины от снега, дороги обрабатывают противогололедными материалами.

"Дорожники работают круглосуточно для обеспечения проезда по дорогам государственного значения", - добавили в ведомстве.

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Фото: media.acc.cv.ua/

Укравтодор задействовал 1900 единиц техники и около 3 тыс. работников-дорожников для ликвидации последствий непогоды. С целью ускорения очистки дорог принято решение о введении временных ограничений движения, а именно:

в Черкасской области с 00:00 26 декабря 2018-го ограничили движение для большегрузного и общественного транспорта на трассах Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье (через Кременчуг) -Мариуполь, км 81 + 300 - 169 + 117; Н-01 Киев-Знаменка, км 123 + 850 - 241 + 622.

В Полтавской области с 00:00 26 декабря 2018-го ограничили движение для крупногабаритного и общественного транспорта по дорогам области.

В Днепропетровской области с 00:00 26 декабря 2018 года ограничили движение крупногабаритного и пассажирского транспорта на участках:

- М-04 Знаменка - Луганск - Изварино, км 72+088-151+680;

- Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье (через Кременчуг) - Мариуполь, км 296+735 -370+915;

- Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье, км 81+735-105+313.

На 6:00 26 декабря завершаются работы по восстановлению проезда на дорогах Кировоградской области: Н-23 Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье, в районе села Братолюбовка;

Николаевской области: М-13 Кропивницкий-Платоново, км 76+140 - 6 участков заносов;

Затруднен проезд к 4 населенным пунктам в Кировоградской области - дороги М-12, М-13, М-22, Н-23 и к 1 населенному пункту в Черкасской области - дорога Н-08. Ориентировочный срок восстановления проезда 10:00 26 декабря.

Средняя температура воздуха на территории страны колеблется от -2 до -8 ° С.

Состояние покрытия на дорогах в большинстве областей заснеженное, в Киевской, Николаевской областях - сугробы, в Херсонской, Донецкой областях - гололедица.

По состоянию на утро 26 декабря в Украине остались без электричества около 500 населенных пунктов в 10 областях.