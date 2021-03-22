Сколько подростков совершили самоубийство в прошлом году - назвали печальную цифру

Полицейские дали советы, как избежать негативного влияния соцсетей. Фото: pexels.com

В Украине в 2020 году покончили с собой 123 подростка.

"По статистическим данным, количество совершенных подростками самоубийств с каждым годом растет. По данным ЕРДР, в 2020 году покончили с собой 123 подростка, а уже в начале марта 2021 органами Национальной полиции было зафиксировано 25 случаев самоубийств и 91 попытка совершить такие действия", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

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Специалисты советуют придерживаться определенных правил поведения. Для этого создали учебное видео.

В Украине за прошлый год произошли более 7 тыс. самоубийств. Больше всего людей покончили жизнь самоубийством в Днепропетровской области - 745 человек, по данным Министерства внутренних дел. Почему никто не сумел распознать супертяжелую депрессию, подавленное состояние и суицидальные мысли, рассказывает психотерапевт Центра психического здоровья и травматерапии "Форпост-Help" Евгений Чирва.