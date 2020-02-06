Скелет человека валялся на троллейбусной остановке

В Харькове на остановке троллейбуса нашли человеческие останки - череп и бедро.

Страшную находку заметили на ул. 12 Апреля, пишет vgorode со ссылкой на очевидцев.

Автор: Telegram-канал "Типичное ХТЗ" В Харькове на остановке троллейбуса нашли человеческие останки - череп и бедро

"Нашли человеческий череп и бедро. Возможно, умер бомж, но это не точно", - рассказали харьковчане.

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Информацию подтвердили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: Telegram-канал "Типичное ХТЗ" Найденные остатки направили на экспертизу

"Сообщение о находке поступило в Индустриальный отдел полиции 5 февраля. По адресу выезжали патрульные и следственно-оперативная группа. Найденные остатки направили на экспертизу. Решается вопрос о квалификации происшествия", - отметили правоохранители.

Человеческий череп нашли прохожие в мусорке возле продуктового магазина на перекрестке улицы Садовой и проспекта Центрального в Николаеве.