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вторник, 02 февраля 2021 18:10

Сказали матери, что это "порча": мошенницы по фото лечили тяжелобольного ребенка

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Сказали матери, что это &quot;порча&quot;: мошенницы по фото лечили тяжелобольного ребенка
Мошенницы действовали исключительно онлайн, лично с клиентами не встречались, общались только в переписке Фото: zolochiv.net

На Херсонщине двое сестер создали в соцсетях страницу по предоставлению платных услуг по снятию порчи и диагностике заболеваний. Они обещали клиентам только по фото вылечить болезни онлайн, снять порчу, наладить семейные отношения и многое другое.

Мошенницы действовали исключительно онлайн, лично с клиентами не встречались, общались только в переписке. 1 сеанс снятия порчи стоил от 1,8 тыс. грн. После отправки фото больного и перевода денег за услуги, злоумышленницы блокировали клиентов, сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

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"Последней жертвой мошенниц стала женщина, у которой тяжело болеет ребенок. Для матери это была последняя надежда на спасение. Она прислала "целительницам" для диагностики фото малолетнего сына. Те объяснили, что на ребенке сильная порча, будет трудно вылечить, но это возможно. За 1 сеанс своих услуг мошенницы потребовали 4,3 тысячи гривен, которые женщина перевела на их счет. После этого злоумышленницы заблокировали сообщения от клиентки. Деньги ей никто не вернул. Потерпевшая обратилась в полицию", - сказано в сообщении.

Мошенницами оказались 2 сестры в возрасте 24 и 27 лет из Скадовского района. Во время проведения обысков по местам их проживания, полицейские изъяли мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты.

Женщины объяснили, что сами воспитывают детей, им нужны были деньги на их содержание. Полиция устанавливает окончательную количество пострадавших от преступной деятельности сестер.

Сестрам-мошенницам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

На Кировоградщине полицейские разоблачили мошенницу, которая создавала фейковые магазины для продажи одежды. Женщина брала с покупателей предоплату за товар и исчезала.

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