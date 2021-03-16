Сказал, что полицейский: мужчина едва не застрелил 17-летнюю девушку

Пострадавшая была с подругой возле одного из магазинов, когда мужчина подошел к ним и потребовал показать документы. Когда девушки пыталась избежать компании нетрезвого агрессора, тот приставил к животу 17-летней девушки пистолет и угрожал расправой Фото: pixabay.com

В Тернополе 19-летний мужчина, представившись полицейским, угрожал 17-летней девушке пистолетом.

Пострадавшая была с подругой возле одного из магазинов, когда мужчина подошел к ним и потребовал показать документы. Когда девушки пыталась избежать компании нетрезвого агрессора, тот приставил к животу 17-летней девушки пистолет и угрожал расправой, сообщили в пресс-службе полиции Тернопольской области.

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"Испугавшись, несовершеннолетние стали просить отпустить их. Злоумышленник отвел оружие и выстрелил в воздух. Личность злоумышленника полицейские установили. Им оказался 19-летний житель Тернополя. Молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения. Свой поступок объяснить не смог. У него изъяли пневматический пистолет и магазин к нему, в котором была одна металлический шарик ", - говорится в сообщении.

В полиции уже открыли уголовное производство.

В Житомирской области полицейского подозревают в пытках. Он вместе с двумя сообщниками избил двух юношей. А потом поставил их на колени, угрожал оружием и требовал признаться в угоне авто.