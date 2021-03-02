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вторник, 02 марта 2021 18:24

Поставил на колени и угрожал пистолетом: полицейского обвинили в пытках

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Поставил на колени и угрожал пистолетом: полицейского обвинили в пытках
В Житомирской области полицейского подозревают в пытках. Фото: npu.gov.ua

В Житомирской области полицейского подозревают в пытках.

Он вместе с двумя сообщниками избил двух юношей. А потом поставил их на колени, угрожал оружием и требовал признаться в угоне авто. Об этом сегодня, 2 марта, сообщили в Офисе генерального прокурора.

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"Преступление произошло в январе этого года. 2 юноши шли поздно вечером между селами в Житомирском районе. Их остановила группа лиц и сразу начала бить руками и ногами по различным частям тела, заставляя стоять на коленях. Впоследствии подъехал автомобиль патрульной полиции. Однако, полицейский вместо оказания помощи юношам, достал пистолет, перезарядил его и приставил к голове одного из них, требуя дать сведения об угоне автомобиля. После этого полицейский ударил потерпевшего рукояткой пистолета по голове", - рассказали следователи.

Полицейскому и его сообщникам сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Черкасской области расследуют дело о пытках 28-летнего Виталия Бердника в отделении полиции Городища. Двум участковым объявили подозрение, а 6 сотрудников этого отделения отстранили. Пострадавший рассказал, что участковые пришли к нему в гараж, где ремонтирует автомобили. В авто, которое чинил, был ворованный магнитофон. Мужчину доставили в отделение, чтобы взять объяснения. Сначала с ним говорил следователь, расспросил, откуда этот автомобиль. Когда следователь уехал к владельцу транспорта, двое других правоохранителей начали его бить. Продолжалось это не менее 1,5 ч., пока якобы не выяснили, что мужчина к краже не причастен.

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Дата
02
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