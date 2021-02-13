Скандальный экс-глава полиции Винницкой области восстановился в должности

Подозреваемого в госизмене экс-руководителя полиции Винницкой области Антона Шевцова восстановили в должности по решению Верховного суда. Фото: Укринформ

Экс-руководителя полиции Винницкой области Антона Шевцова, которого подозревали в госизмене, восстановили в должности по решению Верховного суда.

Коллегия судей признала противоправным приказ Нацполиции от 14 марта 2016 года об увольнении Шевцова. Суд восстановил бывшего руководителя в должности с 29 марта 2016 года, сообщает Бюро судебной информации.

Также Шевцов просил выплатить ему 61,9 тыс. грн за время вынужденного прогула, но эту часть иска отправлено на новое рассмотрение в Окружной административный суд Киева.

Коллегия судей отметила, что полицейские, которые захотели уволиться со службы по личной просьбе, предупреждают прямого начальника органа внутренних дел о принятом ими решении не позднее, чем за три месяца до дня увольнения, о чем подают рапорт. В рапорте должна быть указана причина увольнения и дата желаемого увольнения.

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Когда Шевцов подавал рапорт, то он в нем не указал о наличии уважительных причин, препятствующих прохождению публичной службы, о желаемой дате увольнения в рапорте не указал. Эти обстоятельства ответчиками никоим образом не отрицались.

Поэтому Верховный Суд считает, что Шевцова не могли уволить с полиции до того, как истечет трехмесячный срок. Отсюда и отмена приказа. Постановление суда о восстановлении Антона Шевцова в должности уже вступило в законную силу.

17 марта 2016 года бывший руководитель Винницкой областной полиции Антон Шевцов пытался бежать в Россию. Его обвиняли в государственной измене. За три дня до выезда за границу он подал рапорт на увольнение главе Национальной полиции доме Деканоидзе. Его задержали сотрудники Службы безопасности на границе с Беларусью. Его увольнения требовали винницкие активисты, когда увидели в аккаунте сети Фейсбук, что он открыто был подписан на сепаратистские группы. Сам Шевцов отказывался уходить. Сказал, больше ничего делать не умеет.