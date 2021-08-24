Скандальный экс-арбитр попал в крупное ДТП по вине нардепа

Председатель комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучb попал в ДТП в столице Украины. Его госпитализировали.
Функционер сидел в автомобиле "Audi", водитель которого не справился с управлением. Этим водителем был депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Александр Трухин, сообщает "Центр новостей".
ДТП произошло 23 августа на левом берегу Киева неподалеку Бориспольской трассы. Там столкнулись три автомобиля, в одном из которых находился 72-летний итальянец. Пострадали 6 человек, в том числе Лучи и двое детей.
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Неизвестно почему Лучи находился в одном автомобиле с Трухиным. Нардеп обошелся легким шоком.
Лучано Луч -и бывший итальянский арбитр, обслуживал матчи итальянских национальных соревнований и турниров под эгидой УЕФА. С 2015 года председатель Комитета арбитров ФФУ. До этого работал заместителем куратора украинских судей Пьерлуиджи Коллина.
Лучи был фигурантом крупных скандалов в украинском футболе. В частности, президент "Олимпика" Вячеслав Гельзин опубликовал скриншот переписки Лучано Лучи с арбитрами, где итальянец негативно высказывается об украинских футбольных фигурах, в том числе президенте "Динамо" Игоре Суркисе. Также Гельзин заявил, что Лучи называл Украину банановой республикой.
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