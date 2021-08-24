Скандальный экс-арбитр попал в крупное ДТП по вине нардепа

Председатель комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучb попал в ДТП в столице Украины. Его госпитализировали.

Автор: dtp.kiev.ua

Функционер сидел в автомобиле "Audi", водитель которого не справился с управлением. Этим водителем был депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Александр Трухин, сообщает "Центр новостей".

Автор: dtp.kiev.ua

ДТП произошло 23 августа на левом берегу Киева неподалеку Бориспольской трассы. Там столкнулись три автомобиля, в одном из которых находился 72-летний итальянец. Пострадали 6 человек, в том числе Лучи и двое детей.

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Автор: dtp.kiev.ua

Неизвестно почему Лучи находился в одном автомобиле с Трухиным. Нардеп обошелся легким шоком.

Лучано Луч -и бывший итальянский арбитр, обслуживал матчи итальянских национальных соревнований и турниров под эгидой УЕФА. С 2015 года председатель Комитета арбитров ФФУ. До этого работал заместителем куратора украинских судей Пьерлуиджи Коллина. Лучи был фигурантом крупных скандалов в украинском футболе. В частности, президент "Олимпика" Вячеслав Гельзин опубликовал скриншот переписки Лучано Лучи с арбитрами, где итальянец негативно высказывается об украинских футбольных фигурах, в том числе президенте "Динамо" Игоре Суркисе. Также Гельзин заявил, что Лучи называл Украину банановой республикой.