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вторник, 01 июня 2021 10:02

Скандальная блогерша разнесла номер в отеле (18+)

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Скандальная блогерша разнесла номер в отеле (18+)
Скандальная блогерша вместе с друзьями разнесла очередные апартаменты, в которых жила. Фото: скриншот с видео

В Киеве скандальная блогерша под ником Ttiisshhiinnaa вместе с компанией разгромила номер в отеле, где устроили вечеринку.

Инцидент произошел ночью. Об этом сообщил "Киев оперативный", опубликовав видео.

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"Осторожно, видео вызывает рвотные рефлексы и содержит много нецензурной брани. Скандальная блогерша в очередной раз доказала свою тупость и неадекватность. Сегодня ночью она с друзьями разнесла очередные апартаменты, в которых жила. Двух слов связать не может. Как и ее друзья. Достанутся же кому-то вот такие куски "счастье", - говорится в сообщении.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

В Запорожье 18-летняя студентка вместе с друзьями разнесла съемную квартиру. Хозяйка квартиры нашла девушку в интернете. Выяснила, та входит в специальную закрытую группу в социальных сетях. Молодежь арендует квартиры, устраивает там погромы и выкладывает видео в интернет. Все это делается ради популярности. Женщина говорит, что ее арендатор может быть причастна к подобным погромам в Киеве и Харькове.

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