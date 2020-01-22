Скандал в институте Шалимова: трансплантолог-взяточник отделался штрафом

Руководитель отдела Национального института хирургии и трансплантологии имени Шалимова Олег Котенко, который погорел на взятке, отделался штрафом. Фото: facebook.com/Надія Максимец

Соломенский районный суд Киева вынес приговор руководителю отдела Национального института хирургии и трансплантологии имени Шалимова Олегу Котенко, который погорел на взятке.

Единственный хирург в Украине, который проводит трансплантацию печени, заплатит 8500 грн штрафа. Во время следствия Котенко заключил соглашение с прокурором о признании виновности, сообщает "Судебный репортер".

В ходе судебного заседания стало известно, что врач вымогал деньги у пациента, у которого обнаружили рак печени на фоне цирроза и гепатита С. Сначала Котенко требовал за консультацию оплату 3 тыс. грн. А потом назвал сумму за проведение операции и лечение - $30 тыс.

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5 сентября 2019 года Котенко со своей командой провел больному операцию по пересадке печени, после чего напомнил пациенту об оплате его услуг, угрожая тем, что не будет предоставлять ему дальнейшего лечения. В общем мужчина передал хирургу $22 тыс.

Когда полиция задержала Котенко, на рабочем месте у него обнаружили эти деньги. В итоге суд признал его виновным, назначив ему наказание в виде штрафа.

Руководителя отделения трансплантации и хирургии печени Национального института хирургии и трансплантологии им. Александра Шалимова Олега Котенко задержали на взятке 3 октября на рабочем месте. Всего из кабинета врача изъяли $65 тыс. Еще $13 тыс и 7000 евро нашли у него дома. $840 тыс. держал на банковском счете