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вторник, 08 октября 2019 12:20

Скандал в больнице: медики не заметили у потерпевшей в ДТП 5 переломов

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Скандал в больнице: медики не заметили у потерпевшей в ДТП 5 переломов
В Тернополе в областной больнице медики не заметили 5 переломов в 64-летней Ольги Зализняк, которую сбила машина. Фото - ТСН

В Тернополе в областной больнице не заметили 5 переломов у потерпевшей в ДТП 64-летней Ольги Зализняк.

Женщину после осмотра 6 медиков отправили домой. А на следующий день ее забрала "скорая" уже в городскую больницу. Там обнаружили сломанные шейный позвонок, тазовые кости и коленный сустав, говорится в ТСН.

Потерпевшая работает вахтером в музучилище. Теперь она прикована к постели. Однако врачи областной больницы заметили только рассечение головы, а в справке указали о забоях.

"Ничего страшного, все нормально, все будет хорошо, просто ушибы, синяки, ссадины. Мы настаивали на том, чтобы хотя бы оставили на ночь, потому что это травма головы", - говорит племянник потерпевшей Александр Цирук.

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Родственники завезли женщину домой, ведь самостоятельно передвигаться она не могла. Она промучилась всю ночь от страшной боли, а на утро ей стало совсем плохо. "Скорая" доставила ее в больницу, где сразу обнаружили многочисленные повреждения после ДТП. Впрочем, действия коллег из областной больницы комментировать отказываются. А тамошние медики вовсе не разговорчивы.

"Каждый врач имеет право на врачебную ошибку. Он осмотрел, он смотрел, он сделал обследование, он ошибся, повесим его? Так мы всех врачей повесим!" - защищает коллегу главный врач Тернопольской областной университетской больницы Василий Блихар.

Ольга Зализняк уже написала заявление в полицию, в котором просит наказать медиков этой больницы за халатность и непрофессионализм.

25-летняя Анастасия Дука 21 сентября умерла в реанимации Одесской областной больницы. Туда ее привезли из районного роддома в Татарбунарах. 15 сентября женщина родила второго сына Александра и впала в кому. Родные обвиняют медиков в халатности. Уже обратились в полицию.

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08
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