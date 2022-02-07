Скандал с Трухиным: патрульный не имел доступа к видео с боди-камеры

Авария с участием нардепа партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа 2021 года неподалеку от Киева. Фото: скриншот с видео

Патрульный полицейский Сергей Петрик, выезжавший на ДТП с участием нардепа из "Слуги народа" Александра Трухина, не имел доступа к видео со своей боди-камеры.

В конце рабочей смены каждый полицейский сдает камеру под подпись, рассказал Петрик перед допросом в Государственном бюро расследований, передает "Украина 24".

"Заступая на дежурство, он (патрульный. - Gazeta.ua) получает боди-камеру по отдельному номеру в IT-отделе под личную подпись. В дальнейшем пользуется ею на дежурстве и в конце смены сдает ее тоже под подпись. В дальнейшем все действия с камерами сотрудников патрульной полиции не касаются", - говорит Петрик.

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Рассказал также, что об аварии не сообщал министру внутренних дел Денису Монастырскому, потому что не имеет таких полномочий. На нардепа не составил протокол за попытку дать взятку, потому что денег не видел.

"О ДТП с пострадавшими я сообщил своему руководителю. А дальше уже должно было сообщаться по иерархии вверх. Денег, которые предлагали как взятку, не видел. Как и спортивной сумки в багажнике", - рассказал Петрик.

Добавил, что всего на месте аварии записали около 2 ч. видео. Боди-камеры были у всех полицейских, которые находились на месте происшествия.

Авария с участием автомобиля нардепа партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию ​​и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который протаранил Daewoo. 1 февраля журналисты распространили видео с нагрудных камер полицейских, которые были на месте ДТП. На кадрах видно, что Трухин пытался покинуть место аварии. Он перелез через изгородь и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти - попытался их подкупить. И обещал поговорить с министром МВД Денисом Монастырским.