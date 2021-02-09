Скандал с пытками в полиции: что рассказал пострадавший

В Черкасской области полицейских обвинили в пытках задержанного. Фото: dbr.gov.ua

Жертвой полицейского произвола в Городище Черкасской области стал 28-летний Виталий Бердник.

Участковые пришли к нему в гараж, где он чинил автомобили. Там увидели вещь, которая действительно оказалась краденой. Забрали мужчину в полицию. Не разобравшись в ситуации, сразу начали пытать, рассказал пострадавший.

Продолжались пытки около 1,5 ч. У мужчины многочисленные ушибы и сломана челюсть. Он готовится к операции.

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"Били трубкой от огнетушителя, бутылкой, стулом. Потом пристегнули наручниками к скамейке, чтобы не бегал. И продолжили", - говорит мужчина.

От работы уже отстранили 6 полицейских. Двоих из них, которые причастны к преступлению, уволили.

Предварительно, это не первый случай пыток в полиции. Следствие продолжается.

Происшествие случилось вечером 5 февраля. На следующий день 28-летний пострадавший обратился в больницу с травмами и заявил о преступлении. Руководство отдела и полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранили от работы. Начато служебное расследование, открыто уголовное производство.