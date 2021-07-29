Систематически издевался: мужчина до смерти избил мать

Мужчина, систематически издевавшийся над матерью, пытался скрыть побои на ее теле. Фото: pixabay.com

В Днепре пьяный 37-летний мужчина до смерти избил мать.

62-летняя женщина скончалась на месте от травм, сообщает "Днепр оперативный".

"28 июля не вышла на работу. Обеспокоенные коллеги позвонили к ней домой. Ответил сын, который находился в неадекватном состоянии. Рассказал, что избитая мать лежит в другой комнате. Сотрудники вызвали полицию", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили, что погибшую недавно вымыли. Мужчина, который систематически издевался над матерью, пытался таким образом скрыть побои, считают следователи. Его задержали до выяснения обстоятельств.

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В Вышгородском районе Киевской области мужчина убил мать железной гантелью. Сначала он сообщил в полицию, что обнаружил в доме раненую мать. Якобы кто-то ее избил. Его дома не было. Мужчину с перерезанным горлом нашли во дворе соседского дома. Решил покончить с собой, чтобы не отвечать за смерть матери. Его срочно госпитализировали и прооперировали.