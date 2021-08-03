Шишова могли убить - экс-следователь

В Киеве нашли в петле гражданина Беларуси 26-летнего Виталия Шишова. Исчез накануне во время пробежки. Фото: t.me/UA_National_Police

Гибель лидера Белорусского дома в Украине Виталия Шишова имеет признаки умышленного убийства.

В начале расследования необходимо выяснить максимальное количество версий, их качественно отработать. И после этого можно манипулировать не догадками, а точной информацией, рассказал Сергей Горбатюк, который возглавлял управление специальных расследований Генеральной прокуратуры в 2014-19 гг.

"Именно первоочередные следственные действия дадут понимание - есть признаки убийства или нет. Это и осмотр места события, и судебно-медицинское исследование. Оно четко скажет, были ли посторонние люди, помогали лм этой смерти, или она наступила в результате самоубийства. Но на сегодня достаточно признаков того, что к этой смерти могут быть причастны другие лица", - отметил он в эфире телеканала "Украина 24".

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Если смерть была насильственной, замаскировать ее под самоубийство очень сложно.

"Прежде всего надо подавить волю к сопротивлению, то есть человек в любом случае будет сопротивляться. Это либо будут признаки телесных повреждений, или признаки какого-то ядовитого вещества, что устанавливает судебно-медицинская экспертиза. Главное - качественно провести судебно-медицинскую экспертизу, соответствующие гистологические исследования . В частности, та же веревка, которой он не брал с собой и не мог где-то взять, тоже может быть одним из косвенных доказательств", - сказал экс-следователь.

Добавил, что версия о причастности к гибели Шишова спецслужб Беларуси может существовать. И она тоже должна исследоваться.

Глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов исчез утром 2 августа в Киеве. Вышел на пробежку и не вернулся. Друзья несколько раз проверили места по его маршруту, но тщетно. Сожительница Виталия обратилась в полицию. Мужчину нашли повешенным 3 августа.