Шишов не заявлял о слежке - Нацполиция

В Киеве нашли в петле гражданина Беларуси 26-летнего Виталия Шишова. Исчез накануне во время пробежки. Фото: t.me/beldomua

Лидер Белорусского дома в Украине Виталий Шишов, которого нашли повешенным в Киеве, не обращался в полицию с заявлениями об угрозах или слежке.

Об этом во время брифинга заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

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"Мы проверили все обращения граждан, в которых бы фигурировал Шишов. Таких обращений ни в прошлом году, ни в этом не поступало", - сказал Клименко.

Если в ходе досудебного расследования обнаружат новую информацию, ее сразу передадут соответствующим службам, в том числе в СБУ, добавил Клименко.

Глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов исчез утром 2 августа в Киеве. Вышел на пробежку и не вернулся. Друзья несколько раз проверили места по его маршруту, но тщетно. Сожительница Виталия обратилась в полицию. Мужчину нашли повешенным 3 августа.