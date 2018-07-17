Сирот выбросили из квартиры "черные" риелторы

В Днепре отобрали 3-комнатную квартиру в сирот. Фото - Днепроград

В Днепре отобрали 3-комнатную квартиру у сирот - 27-летней Лилии и 25-летнего Александра Палюха. Жилье на ул. Набережная Победы было неприватизированное. Там была прописана еще младшая сестра покойной мамы - Людмила Михлин. При отсутствии племянников она оформила единолично приватизацию и подарила квартиру чужим людям. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказала приемная мать Лилии и Александра - Наталья Зарецкая.

"Лиля уехала учиться в Киев. Поэтому выписалась, чтобы получить временную прописку в столичном общежитии. А Саша постоянно проживал в маминой квартире. Тетя всячески пыталась его оттуда выжить. А весной стала настаивать, что квартиру надо продать и разделиться. Парню начали угрожать неизвестные. Поэтому он пошел в бюро технической инвентаризации и написал заявление на запрет приватизации квартиры. Имеет об этом справку. Весной с ним случилась беда - сорвался с 3-го этажа и получил сложную травму позвоночника. Было долгое лечение и реабилитация. Когда вернулся в квартиру, оказалось, там изменены замки и стоит сигнализация ", - рассказала Наталья Витальевна.

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Мужчина сразу написал заявление в полицию, но открыть квартиру там не разрешили. Когда все же семья добилась - приехал новый владелец квартиры.

"Мы были в шоке. Квартира абсолютно пустая. А вещи Лили и Саши стояли в мешках у двери, будто их должны были выбросить. Новый владелец заявил, что дарственная на квартиру оформлена на его жену. И здесь начала раскручиваться страшная цепочка. Оказывается, еще 30 июня 2017 Саша был выписан из квартиры по заочному решению суда Октябрьского района Днепра. Документ явно сфабрикованный. Проживая в квартире, он не получал ни одной повестки в суд. 31 мая 2018 квартира приватизирована единолично тетей. А 21 июня частный нотариус Ирина Зайченко оформила договор дарения на Костенко Анжелику. И эти люди уже выставили в интернете квартиру на продажу", - добавила Наталья Зарецкая.

По словам женщины, к ней обратились еще 3 семьи. Они тоже потеряли жилье разными путями, но во всех случаях документы оформлялись через одного и того же нотариуса.

"Уверена, в городе действует банда "черных" риелторов, которая смогла провернуть такую ​​аферу", - говорит Зарицкая.

Семья требовала, чтобы на квартиру наложили арест, но им отказали. Сейчас Палюхи обращаются в полицию и прокуратуру, чтобы вернуть себе право собственности на квартиру.

В Черновцах 43-летнюю Марию Гумайло с 2 несовершеннолетними детьми исполнительная служба 30-й раз пыталась выселить из квартиры. Жилье у семьи отбирают на основании поддельного завещания. По словам Марии, она прожила в квартире вместе с покойной тетей 33 года. Была единственной наследницей. После ее смерти нашлась женщина, которая ходила с тетей в церковь. Она и заявила свои права на квартиру и отсудила ее.