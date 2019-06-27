Сирот и детей воинов АТО выгнали из греческого отеля из-за украинского флага

Фото: Facebook Наталія Подоляк

Работники одного из отелей Греции выселили украинский детский лагерь из-за национального флага.

Инцидент произошел в Bomo Calamos Beach Hotel на острове Каламос, говорит киевлянка Наталия Подоляк в Facebook.

"После приезда, как и всегда, мы с гордостью на своих балконах вывесили наши флаги. Дети с гордостью говорили, что мы украинцы и свободно со всеми жителями отеля и персоналом общались на английском. Так весело и прошли бы 10 дней нашего отдыха, если бы на 8 -й день кто-то из жителей не пожаловался, что наши флаги оскорбляют их достоинство", - написала Подоляк.

Когда постояльцы отсутствовали, без ведома украинцев работники зашли со своими ключами в номер и сняли флаг с балкона.

"Я была шокирована, начала разбираться, что это за акт агрессии, на что мне ответили, что я нарушила закон Греции!" - говорит она.

Позже представитель отеля заявил, что на самом деле никаких законов она не нарушала, но отдыхают они в частной гостинице со своими правилами. Украинка попросила телефон полиции, но о скандале не сообщила.

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"На моей ответственности 33 человека, среди которых и дети-сироты, и погибшего АТОшника и 3 бабушки, которые тяжело переживали этот стресс", - объяснила Подоляк.

Через несколько часов оказалось, директор Bomo Calamos Beach Hotel выгоняет ее и детей на улицу, пообещав при этом вернуть деньги за последние оплаченную сутки.

"В последний вечер нашего пребывания приехал на разборку со мной представитель туоператора [Mouzenidis Travel] по имени Спартак. Угрожал выселением, оправдывал персонал отеля, говорил о запретах вешать флаги. Обвинял в том, что я им грозила полицией, в политической агрессии и нарушении покоя других отдыхающих", - написала Подоляк.

Когда туристка спросила, чем отель не устроили вывешены флаги, ей ответили: "Потому что другим туристам неприятно их видеть".

"Рядом стояли представители "большой нации" и кричали: "Спартак, молодец, полгостиницы с тобой и поддерживают тебя!" На утро, за завтраком, нам громко шипели в спины: "Как же мы ненавидим вас, хохлов", - рассказала украинка.

"Разговор закончился тем, что нам пожелали счастливого пути и чтобы меня с моей группой больше в этом отеле не видели", - подытожила она.

На официальной встрече в Канаде сине-желтый флаг Украины впервые поднял Геннадий Удовенко. Тогда флаг еще не был узаконенным.