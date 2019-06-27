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четверг, 27 июня 2019 10:10

Сирот и детей воинов АТО выгнали из греческого отеля из-за украинского флага
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Флаг висел на балконе номера украинской группы
Фото: Facebook Наталія Подоляк
Флаг висел на балконе номера украинской группы
Флаг висел на балконе номера украинской группы
Флаг висел на балконе номера украинской группы

Работники одного из отелей Греции выселили украинский детский лагерь из-за национального флага.

Инцидент произошел в Bomo Calamos Beach Hotel на острове Каламос, говорит киевлянка Наталия Подоляк в Facebook.

"После приезда, как и всегда, мы с гордостью на своих балконах вывесили наши флаги. Дети с гордостью говорили, что мы украинцы и свободно со всеми жителями отеля и персоналом общались на английском. Так весело и прошли бы 10 дней нашего отдыха, если бы на 8 -й день кто-то из жителей не пожаловался, что наши флаги оскорбляют их достоинство", - написала Подоляк.

Когда постояльцы отсутствовали, без ведома украинцев работники зашли со своими ключами в номер и сняли флаг с балкона.

"Я была шокирована, начала разбираться, что это за акт агрессии, на что мне ответили, что я нарушила закон Греции!" - говорит она.

Позже представитель отеля заявил, что на самом деле никаких законов она не нарушала, но отдыхают они в частной гостинице со своими правилами. Украинка попросила телефон полиции, но о скандале не сообщила.

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"На моей ответственности 33 человека, среди которых и дети-сироты, и погибшего АТОшника и 3 бабушки, которые тяжело переживали этот стресс", - объяснила Подоляк.

Через несколько часов оказалось, директор Bomo Calamos Beach Hotel выгоняет ее и детей на улицу, пообещав при этом вернуть деньги за последние оплаченную сутки.

"В последний вечер нашего пребывания приехал на разборку со мной представитель туоператора [Mouzenidis Travel] по имени Спартак. Угрожал выселением, оправдывал персонал отеля, говорил о запретах вешать флаги. Обвинял в том, что я им грозила полицией, в политической агрессии и нарушении покоя других отдыхающих", - написала Подоляк.

Когда туристка спросила, чем отель не устроили вывешены флаги, ей ответили: "Потому что другим туристам неприятно их видеть".

"Рядом стояли представители "большой нации" и кричали: "Спартак, молодец, полгостиницы с тобой и поддерживают тебя!" На утро, за завтраком, нам громко шипели в спины: "Как же мы ненавидим вас, хохлов", - рассказала украинка.

"Разговор закончился тем, что нам пожелали счастливого пути и чтобы меня с моей группой больше в этом отеле не видели", - подытожила она.

На официальной встрече в Канаде сине-желтый флаг Украины впервые поднял Геннадий Удовенко. Тогда флаг еще не был узаконенным.

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27
июня

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