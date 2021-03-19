Синяками покрыто все тело: 11-месячный мальчик попал в больницу из-за побоев

Мать утверждает, что ее сына избили знакомые, у которых она оставила ребенка на несколько дней, а те все отрицают Фото: pixabay.com

В Николаеве 11-месячный мальчик попал в больницу с синяками по всему телу.

Медиков вызвала бабушка, когда ребенка к ней принесла 16-летняя мать мальчика, пишет tsn.ua. Выяснилось, что ребенка почти не кормили. Мать утверждает, что ее сына избили знакомые, у которых она оставила ребенка на несколько дней, а те все отрицают.

Известно, что мальчика зовут Максим.

"Ушибы и синяки в области лица, верхней части туловища, на попе и на ногах. Давность забоев разная", - сообщил главный врач Николаевской областной детской больницы Александр Плиткин.

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С младенцем в палате находится его мать Виктория. Говорит, что сына забрала у знакомых, которым оставляла его, пока была на работе. С отцом мальчика она развелась, потому что он ее бил. Со своей матерью не общается. Когда пришла по мальчика, подруга вынесла ей ребенка одетым и обрисованным маркером.

"Ребенок на руках весь обрисован, все лицо обрисовано маркером черным. Она ничего не объяснила", - рассказала женщина.

С сыном пошла к свекрови. Когда вдвоем раздели Максима, то увидели по всему телу синяки.

По ее словам, сын пробыл у знакомых неделю. Но, утверждает, навещала его каждый день после работы. Однажды заметила на сыне синяк. Теперь предполагает, что люди, которым она доверила своего ребенка, били мальчика каждый день. Те же отвечают - это клевета. Ни мать, ни ее сына давно не видели.

"Мы не видели этого ребенка. Она какому-то мужику его оставляла. И где она шлялась 5 дней - неизвестно", - рассказала женщина.

В соцслужбе говорят, что эту семью постоянно сопровождают, потому что у Виктории еще до рождения ребенка были проблемы. Убегала из дома. Затем родила несовершеннолетней. Месяц назад семью снова проверяли. Нареканий, говорят, не было.

"Она не плохой человек, она хороший человек, она не обидит, но она молода", - рассказала свекровь Виктории.

Где на самом деле был мальчик и кто его избил, выясняет полиция.

"Опрашиваются свидетели и лица, на которых указывается. И я думаю, в процессе расследования мы ответим на вопрос, кто непосредственно нанес телесные повреждения ребенку", - сообщил начальник Николаевского районного управления полиции Олег Гудыма.

Женщина будет отвечать за злостное невыполнение родительских обязанностей, потому что оставила ребенка без присмотра. Социальная служба готовит документы на временное лишение его родительских прав. Пока на полгода, чтобы она наконец осознала ответственность за жизнь сына.

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