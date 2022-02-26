Силы ПВО сбили ИЛ-76 с вражеским десантом в Киевской области

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 МД был уничтожен, когда пытался высадить десант в Киевской области. Фото: sdelanounas.ruФото: sdelanounas.ru

26 февраля в 00:30 украинский истребитель Су-27 атаковал и уничтожил вражеский военно-транспортный самолет Ил-76 МД, сообщает Командование Воздушных сил ВСУ. Это произошло недалеко от города Васильков Киевской области, где продолжаются бои.

"В полпервого ночи, 26 февраля, украинский истребитель Су-27 успешно атаковал вражеский военно-транспортный самолет Ил-76 МД и уничтожил врага.

В настоящее время продолжаются тяжелые бои в городе Васильков Киевской области, где оккупанты пытаются высадить десант из воздуха.

Слава украинским пилотам", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Силы врага слабеют. Мы же с каждым часом крепнем – Главнокомандующий ВСУ

До этого об успешной операции сообщал Генеральный штаб ВСУ.

"Наши Силы ПВО сбили ИЛ-76 с вражеским десантом в районе Василькова. Это месть за Луганск 2014. Смерть врагам!" – говорится в сообщении.

Так, здесь в Генштабе напомнили о сбитом оккупантами с зенитного ракетного комплекса в июне 2014-го украинском самолете Ил-76, который совершал посадку в аэропорту Луганска. Тогда в результате обстрела самолет вспыхнул и упал. Погибли все 49 военнослужащих, находившихся на борту.

В ночь с 25 на 26 февраля под Калиновкой в Винницкой области военные летчики сбили вражеский самолет. А украинские зенитки сбили вертолет и штурмовик Су-25 в Василькове Киевской области.. Эта ночь будет самой тяжелой с начала полномасштабной войны России против Украины. Враг пойдет на штурм и применит весь имеющийся арсенал вооружения. Важно выстоять, особенно в Киеве, заявил президент Владимир Зеленский в обращении к украинскому народу.