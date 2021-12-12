Сидел в бочонке и ел яблоки: задержали подозреваемого в убийстве многодетной матери

Фото: facebook.com/Анжелика Гурин

11 декабря в селе Кладьковка на Черниговщине задержали 44-летнего подозреваемого в убийстве 32-летней сожительницы, матери четырех детей.

Подозреваемый почти месяц прятался в полях. Питался преимущественно яблоками, а ночевал в бочке из-под удобрений, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бил топором, затащил в болото и душил: многодетная мать стала жертвой нападения

"Мужчина был обессилен, ведь долгое время ничего не ел. Несколько дней назад, с наступлением морозной и снежной погоды, мужчина вернулся в деревню. Он спрятался в сарае заброшенного хозяйства недалеко от своего дома. Там его обнаружили родственники погибшей сожительницы и вызвали полицию", - говорится в сообщении.

12 декабря суд избрал меру пресечения злоумышленнику – содержание под стражей сроком на 60 суток. Ему грозит до 15 лет за решеткой.

Убийство произошло 13 ноября. В доме было четверо детей женщины, младшему сыну – 2 года. Около 20:00 9-летний мальчик позвонил в полицию и сообщил, что "папа бьет маму". Но патрульные не приехали. Впоследствии в 1:35 ночи в полицию поступил звонок от жителя села, который сообщил, что его сосед убил свою сожительницу. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в доме тело женщины с телесными повреждениями головы и туловища.