Сидел окровавленный в инвалидной коляске: мужчину зарезал сожитель бывшей

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В Ровно 18 апреля арестовали без права на залог 45-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 62-летнего знакомого.

Преступление произошло 16 апреля в квартире потерпевшего на ул. Адама Мицкевича. Мужчина имел проблемы со здоровьем. Передвигался в инвалидной коляске. Подозреваемого застали на месте преступления. Оттуда же изъяли окровавленные ножницы. Однако своей вины он не признает. С его слов, владелец дома попросил его принести воды, а когда он вернулся - тот уже был окровавленный. Об этом рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

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"Полицейские установили, что между мужчинами возник конфликт на почве ревности к бывшей жене 62-летнего погибшего, а ныне - сожительницы подозреваемого. Последний на момент преступления был пьян. На теле погибшего обнаружили колото-резаные раны грудной клетки, что привело к повреждению артерии, массивной кровопотери, в результате чего он скончался", - рассказали в полиции.

Следователи собрали достаточно доказательств для сообщения злоумышленнику о подозрении. Ему грозит до 15 лет за решеткой.

В Любешовском районе Волынской области ревнивец решил проучить мужчину, которого подозревал в интимных отношениях со своей женой. Расправа завершилась смертью. Забитого до смерти 37-летнего мужчину нашли на улице села Любязь.