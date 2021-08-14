Схватки у Офиса президента: начали уголовное производство

В МВД говорят, что драку спровоцировали митингующие. Фото: Национальная полиция

Начали уголовное производство по факту нападения на полицейских у Офиса президента.

14 августа на Банковой между представителями "Национального корпуса" и силовиками произошли столкновения. Восемь полицейских получили ожоги глаз. Несколько нацгвардейцев были травмированы, написал министр внутренних дел Денис Монастырский в Facebook.

Он заявил, что беспорядок спровоцировали митингующие. Они отказались проходить поверхностную проверку на предмет отсутствия оружия.

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"Вместо того, чтобы выполнить законные требования полиции, начали прорывать кордоны правоохранителей, в результате чего восемь стражей порядка получили травмы и ожоги. Обращаю внимание, что каждый, кто прошел бы поверхностную проверку, был бы допущен к площади перед Офисом президента. Об этом заблаговременно были предупреждены митингующие. По факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции начато уголовное производство. Виновные лица будут привлечены к ответственности", - сказал Монастырский.

"Национальный корпус" устроил митинг под Офисом президента. Требует отказаться от имплементации "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве и возобновления подачи воды в Крым. У Офиса президента начались столкновения с полицией. Начались после того, как активистам запретили проносить шины под здание Офиса президента. В правоохранителей полетела брусчатка, силовики применили слезоточивый газ.