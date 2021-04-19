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понедельник, 19 апреля 2021 15:19

Схватил у вокзала и потащил в лесополосу: на 21-летнюю женщину напал насильник

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Схватил у вокзала и потащил в лесополосу: на 21-летнюю женщину напал насильник
В Винницкой области задержали подозреваемого, который пытался изнасиловать 21-летнюю женщину. Фото: pixabay.com

В Винницкой области пьяный мужчина напал на 21-летнюю женщину, затащил в лесополосу и пытался изнасиловать. Это произошло 18 апреля около 21:00 на территории Глуховецкой территориальной общины Хмельницкого района.

О преступлении в полицию сообщил 43-летний отец потерпевшей. И бросился на помощь дочери. Нападавшим оказался неоднократно судимый за аналогичные преступления житель Житомирской области, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

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"Прибыв на место преступления, полицейские задержали злоумышленника, которого держал заявитель. Во время общения с 21-летней потерпевшей выяснилось, что, выйдя из поезда, на нее напал неизвестный. Он нанес ей несколько ударов. Угрожая расправой, затащил в лесополосу, где пытался изнасиловать. Пострадавшей удалось позвонить отцу, который в собственном автомобиле бросился ей на помощь. По дороге он позвонил в полицию", - рассказал руководитель отделения полиции № 2 Хмельницкого районного отдела полиции Роман Андрущак.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. За покушение на изнасилование его могут посадить на 10 лет.

В Дергачевском районе Харьковской области 34-летний мужчина в лесу изнасиловал 50-летнюю женщину. Подозреваемого задержали. Он житель поселка Солоницевка. Ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа и воровства.

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