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четверг, 26 августа 2021 13:03

Сгорела семья: рассказали подробности страшной аварии на трассе

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Сгорела семья: рассказали подробности страшной аварии на трассе
В Запорожской области на трассе в аварии погибли Юрий Внуков, его гражданская жена Елена Касимова, дочери женщины 11 и 14 лет и 9-летняя внучка водителя. Фото: facebook.com/Елена Касимова

В Запорожской области на трассе Киев - Симферополь в аварии погибла семья. 47-летний Юрий Внуков, его гражданская жена 34-летняя Елена Касимова, внучка водителя 9-летняя Дарья и дочери Елены - 11-летняя Алина и 14-летняя Александра, ехали в Mersedes-190. В них влетел Водитель Opel Astra.

Погибшие из села Циркуны Харьковской области. В ту ночь они отправились на отдых к морю - в Кирилловку.

"Хотели, чтобы дети перед школой немного набрались сил. Правда, старшая дочь, Саша, очень не хотела ехать. Но было решено, что поедут все", - вспоминает знакомая семьи, передает obozrevatel.

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Знакомые рассказывают, что погибшие Елена Касимова и Юрий Внуков вместе жили всего три года.

"В первом браке Елена была не очень счастлива. С первым мужем у них не было взаимопонимания. Она долго не решалась уйти от него, боялась, что у родителей будет много вопросов. Да и дом у родителей совсем небольшой, там еще живет ее брат, а у нее самой две дочери. Но примерно три года назад она все же решилась пойти, потому что встретила Юру", - рассказывает знакомая.

Юрий был старше, но они любили друг друга. Оба работали в газовом хозяйстве.

Авария произошла примерно в 04:00 20 августа на трассе Харьков - Симферополь между селами Высокое и Радостное в Запорожье. 31-летний водитель Opel Astra вылетел на встречную полосу и протаранил Mercedes-190. Тот перевернулся в кювет и загорелся. В салоне находились водитель и четверо пассажиров. Из них трое детей. Все погибли.

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Дата
26
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