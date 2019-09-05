Сгорела машина невестки: Гонтарева боится физического уничтожения

В центре Киева сгорел автомобиль Audi А7, принадлежащий семье старшего сына экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Фото - kiev.informator.ua

Авто, которое сгорело в центре Киева, действительно принадлежит невестке экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Audi А7 на улице Владимирской, 69 облили бензином и подожгли. Об этом сообщила сама экс-чиновница.

"Пока я нахожусь в госпитале в Лондоне с тяжелыми травмами, на мою семью сегодня произошла атака. Машину семьи моего старшего сына облили бензином и сожгли под их домом в центре Киева. Машина была зарегистрирована на мою невестку, которую тоже зовут Валерия Гонтарева", - сообщила она, передает НВ Бизнес.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гонтареву позволили допросить принудительно

Гонтарева считает, что поджог и то, что ее сбил автомобиль на пешеходном переходе в Лондоне, является "звеньями одной цепи".

"К сожалению, мне объявлен не только политический террор. Но, как мы видим, и физическое уничтожение. Им мало политических преследований, которые они массированно начали со всех сторон, им мало полностью фальсифицированного дела коррумпированного прокурора Константина Кулика. Им мало подачи исков экс-заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова на стандартные постановления НБУ с обвинениями меня в государственной измене. Они уже перешли от словесных угроз к реальным действиям. Надеюсь, нашим правоохранительным органам хватит профессионализма раскрыть это преступление в центре Киева", - добавила она.

5 сентября в центре Киева на улице Владимирской, 69 дотла сгорел автомобиль Audi А7. Инцидент произошел около полуночи. Автомобиль стоял в арке за забором, который был закрыт. А во двор дома можно было попасть только через подъезд, на дверях которого установлен домофон. Спасатели предполагают, что это мог быть поджог. Окончательную причину установит экспертиза.