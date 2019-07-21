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воскресенье, 21 июля 2019 13:21

Сгорел дотла: подожгли гостиничный комплекс депутата

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  На Закарпатье сгорел гостиничный комплекс депутата. Фото: Мукачево.net
На Закарпатье сгорел гостиничный комплекс депутата. Фото: Мукачево.net

На Закарпатье в селе Нижние Ворота сгорели отель и автомойка.

Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения 21 июля в 2:15. На месте происшествия работали 20 спасателей с 6-ю единицами техники. Об этом сообщает Мукачево.net.

По данным издания, гостиничный комплекс принадлежал депутату районного совета от партии "Возрождение" Василию Берковичу. Спасти сооружения не удалось, огонь полностью уничтожил их.

"На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений на место (2:17) огнем было охвачено 300 кв. м сооружения. Распространению пламени также способствовало то, что здание частично построено из дерева", - отметили в ГСЧС.

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Предварительная причина пожара - поджог. Сейчас определяется правовая квалификация события, эксперты проводят осмотр на месте происшествия.

 

В Ровно подожгли авто, обклеенное агитацией нардепа, кандидата в Совет 9-го созыва от Всеукраинского объединения "Свобода" в 152-м округе. ГСЧС не указала имени нардепа, но в 152-м округе от "Свободы" баллотируется только один кандидат - Олег Осуховский.

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Дата
21
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