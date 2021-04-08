Сестры 13 и 15 лет разбились на мотоцикле: кадры смертельного ДТП

В поселке Заболотье на Волыни на мотоцикле Vіper разбились сестры 13 и 15 лет. Старшая погибла.

Авария произошла 7 апреля около 16:00 на ул. Шевченко, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: vl.npu.gov.ua На Волыни сестры 13 и 15 лет разбились на мотоцикле. Старшая - погибла

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"За рулем мотоцикла была 15-летняя жительница поселка. Девушка, вероятно, не справилась с управлением и врезалась в забор. В результате ДТП водитель мотоцикла погибла на месте. Ее сестра, 13-летняя пассажирка транспортного средства, получила телесные повреждения. Пострадавшую госпитализировали", - рассказали полицейские.

Автор: vl.npu.gov.ua За рулем мотоцикла була15-летняя девушка. Вероятно, не справилась с управлением и врезалась в забор

Следователи открыли уголовное производство. Выясняют все обстоятельства трагедии.

Между селами Высоцкое и Заболотцы в Бродовском районе Львовской области погибли двое 21-летних друзей. Ехали на мотоцикле "Вайпер 250". Водитель не справился с управлением и въехал в дерево.