Шестиклассник погиб в водопаде во время экскурсии

На Львовщине в водопаде погиб шестиклассник, который приехал на экскурсию. Фото: lv.dsns.gov.ua

В селе Каменка Стрыйского района Львовской области в водопаде погиб шестиклассник. Парень приехал на экскурсию из Львова.

Трагедия произошла 2 июня около 11:56, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Поступило сообщение, что в водопаде тонет ребенок. Как выяснилось на месте происшествия, ребенок, находясь возле водопада, упал и оказался под водой", - говорится в сообщении.

Спасатели разрезали бензопилой дерево, за которое зацепился школьник, освободили и с помощью спасательных веревок вытащили на берег 11-летнего мальчика. Его передали медикам, но те лишь констатировали смерть ребенка.

В поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области во время шторма в Черном море утонули ученики 24-й школы из Тернополя: 14-летняя Марта Окаринская и Виталий Данчишин, 16 лет. Их бросились спасать завуч 46-летний Михаил Близнюк и 32-летний Дмитрий Педосюк из Хмельницкого, который отдыхал на море. Оба погибли. 40 тернопольских школьников приехали в Затоку на ежегодный фестиваль "Самоцветы. Лето. Море". Их сопровождали трое учителей и трое родителей.