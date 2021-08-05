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четверг, 05 августа 2021 18:59

Шестеро патрульных, которым дали по восемь лет тюрьмы, продолжают службу

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Автор: facebook.com/patrolpolice.gov.ua
  Во Львове по 8 лет заключения получили шесть патрульных. Их признали виновными в превышении служебных полномочий, совершенном группой лиц
Во Львове по 8 лет заключения получили шесть патрульных. Их признали виновными в превышении служебных полномочий, совершенном группой лиц

Шестеро патрульных подразделения тактико-оперативного реагирования Львовщины, которые получили по восемь лет тюрьмы, от службы не отстранены. Они продолжают выполнять свои служебные обязанности.

Между тем защита готовит апелляционные жалобы, рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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"Полицейские в тот день выполняли свои служебные обязанности в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативно-правовых документов. Мы не согласны с таким решением суда, считаем его несправедливым", - говорится говорит Билошицкий.

Добавил, что апелляции готовы добиваться справедливого решения для коллег.

Во Львове шесть патрульных подразделения тактико-оперативного реагирования получили по восемь лет тюрьмы. Их признали виновными в превышении служебных полномочий, совершенном группой лиц. Такое решением 3 августа принял Галицкий райсуд Львова. Отмечают, что 9 февраля 2018 года полицейские во время рейда проверяли посетителей заведения игровых автоматов. У 22-летнего клиента салона обнаружили пакет с неизвестным веществом. Тот его проглотил и пытался убежать. Патрульные заставляли мужчину выплюнуть пакет, но он потерял сознание. Пока приехали медики, он умер. Экспертиза показала, мужчина проглотил наркотики.

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Дата
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