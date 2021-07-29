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четверг, 29 июля 2021 14:39

Шесть дней поисков: бесследно исчез несовершеннолетний

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Шесть дней поисков: бесследно исчез несовершеннолетний
На фотографии пропавший Дмитрий Фото: Розыск детей ГУНП в Киевской области

В селе Голодьки Белоцерковского района Киевской области пропал 13-летний Дмитрий Геривский. 24 июля, около 21:30, он ушел из дома и до сих пор не вернулся. Место нахождения его неизвестно.

Об этом сообщила Служба розыска детей Киевской области в Facebook.

"Может находиться в городе Белая Церковь", - отметили в сообщении.

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Пропавший Дмитрий на вид 16 лет, рост 160 см, полного телосложения, волосы русые, лицо овальное, глаза карие.

Одет в темные шорты, серую футболку, черные кроссовки. При себе имеет серый рюкзак.

При наличии любой информации о возможном месте пребывании парня просят звонить по телефону спецлинии полиции 102.

В Киевской области пропал военный, участник боевых действий 21-летний Виталий Кондратьев. Последний раз Виталия видели в городе Белая Церковь, где расположена его военная часть.

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