Сержант полиции убил велосипедиста

На Черниговщине сержант областной полиции сбил насмерть велосипедиста. Фото - Информатор

18 октября бизько 22.00 вблизи Сосницы полицейский ГУНП в Черниговской области насмерть сбил 55-летнего велосипедиста.

Сержант был вне службы, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Он наехал на велосипедиста, который на неосвещенной части дороги двигался в попутном направлении с правой стороны. От полученных травм мужчина скончался на месте аварии. Сержант самостоятельно вызвал полицейских и скорую помощь", - сказано в сообщении.

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Водитель автомобиля был трезв. Следователи Государственного бюро расследований открыли уголовное производство. Виновнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Руководство ГУНП в Черниговской области назначило служебное расследование.

В Александрии Кировоградской полицейский за рулем Mercedes сбил велосипедиста. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.